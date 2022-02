Tornava la Cursa Social de La Bisbal en la seva 40a edició després que l’any passat no es pogués celebrar a causa de la pandèmia. I la prova d’aquest any no va decebre a ningú, perquè va ser molt intensa i emocionat fins al final, fins al punt que Chistian Albrechtsen i Roberto Ledesma es van disputar la primera plaça en l’esprint final, amb victòria final per Albrechtsen.

I tot, en una prova de 84 quilòmetres molt disputada i on el vent va fer la guitza a alguns ciclistes. Molt intercanvi de posicions i el grup capdavanter que continua amb molts corredors fins gairebé l’última pujada. En les últimes rampes abans d’arribar a La Bisbal, però, Albrechtsen i Ledesma van ser una mica més forts i van deixar als altres rivals enrere per disputar-se ells dos la prova en l’esprint final, que va acabar amb triomf d’Albrechtsen, que va arribar amb un temps d’1:55:23. El tercer va ser Vladislav Evseev que es va disputar l’última posició del podi amb David Gómez. Els dos, també es van jugar la medalla de bronze en un esprint i van acabar a tres segons dels dos primers classificats en una prova que va reunir a 200 participants.