No hi ha qui aturi l’embranzida del Bàsquet Girona, que va encadenar ahir la quarta victòria seguida, aquest cop contra el Mellila (78-71), un rival directe, en un partit corresponent a la jornada 15, ajornat en el seu moment per Covid-19, i en el qual l’equip es va mantenir per davant en tot moment, tret d’un segon en el primer període. A més, la festa va ser completa perquè Fontajau va poder tornar a gaudir de Marc Gasol, que va formar part del cinc inicial després de quatre partits sense jugar. Això sí, amb un paper més aviat discret, disputant un total de 7 minuts -i anotant 4 punts- per precaució després de la lesió muscular.

Les cistelles gironines es resistien a entrar en els primers segons de joc. Primer de Josep Franch, després de Vecvagars i també de Jawara. També ho feien les del Melilla, tot i que acabaven sent els visitants els encarregats d’obrir el marcador, amb dos punts a cop de canell de Rakocevic (8:41). A partir d’aquest moment, el domini seria pels de casa, marcats per una bona defensa que agraïa la tornada de Marc Gasol, fins que un triple dels visitants en un contraatac els posava per davant (14-15), tot i que no per gaire temps. De fet, seria l’únic moment en tot el partit en què els de Melilla assaltarien el marcador. Èric Vila recuperava el lideratge gironí, seguit d’un triple d’Albert Sàbat, que els permetia de nou guanyar distàncies (19-15) i tancar el primer període amb un parcial de 23-19, amb una última cistella de Georgemans. Un ensurt també marcava els primers minuts de joc, amb Jaume Sorolla que rebia un fort cop al nas que l’obligava a abandonar la pista, però no li impediria tornar en el segon període i acabar sent un dels màxims anotadors del partit, amb un total de 13 punts -per darrera d’Eric Vila, que acabava sent el jugador més anotador amb 14 punts-.

Els gironins no van badar en el segon període i no van deixar al Melilla tornar-se a posar per davant, tot i tenir-los contínuament trepitjant-los els talons. Una acció per emmarcar de Jawara, escapant-se dels defensors i acabant anotant després d’un gir, marcava el 31-23 i feia embogir Fontajau. Els gironins aconseguien un avantatge màxim de quasi 10 punts i tancaven el segon període amb un parcial de 18-15, després d’un intent de Vila des de molt lluny que acaba a fora.

A la represa, els gironins intentarien ampliar distàncies amb dues cistelles gairebé seguides de Sorolla i una jugada entre Franch i Vecvagars que no acabava entrant, però sí que ho feia un triple de l’exgironí Àlex Llorca,que marcava el 51-45. Un resultat que s’aguantaria fins a una cistella d’Èric Vila, aprofitant un contraatac de Franch, quan quedaven prop de 2 minuts per tancar el tercer període, que acabaria marcat per un parcial de 9-2, amb un paper destacat de Vila, molt encertat en els darrers minuts, que anotava la majoria d’aquests 9 punts gironins.

El Bàsquet Girona arribava a l’últim quart amb el màxim avantatge (60-47) i aguantava els primers minuts amb una distància de més de 10 punts. Als darrers segons, Franch anotava un triple decisiu per assolir el resultat final de 78-71, després de dos tirs lliures de Llorca quan falten 28 segons per acabar. Els de Jordi Sargatal, que no van poder comptar amb Maxi Fjellerup en tractar-se d’un partit ajornat, es mantenen així com un coet i aproven, amb nota, el quart compromís sobre la pista en dotze dies. Els quatre amb victòria a la butxaca. Un premi que els permetrà carregar piles durant aquesta setmana per tornar a competir dissabte, a la pista de l’Almansa (19h).