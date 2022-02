Banyoles ha estat designada com a Ciutat del bàsquet català 2022, per la Fundació del Bàsquet Català. Durant tot aquest any l’Ajuntament i el Club Bàsquet Banyoles organitzaran diferents activitats per commemorar la designació. L’acte de presentació serà el proper dissabte 26 de febrer al migdia a l’Auditori de l’Ateneu. La jugadora banyolina del Cadí La Seu, cedida per l'Spar Girona, Júlia Soler serà la padrina d’aquesta celebració i durant la jornada es desvetllarà el calendari d’activitats que han organitzat conjuntament l’Ajuntament i el Club Bàsquet Banyoles per celebrar aquesta designació amb l’objectiu d’impregnar de bàsquet la ciutat.

Des de l’any 2000 ciutats com Girona, Figueres, Badalona, Lleida o darrerament Balaguer han estat designades com a Ciutat del Bàsquet Català, una iniciativa de la Fundació del Bàsquet Català per reconèixer l’impuls territorial del bàsquet i també donar suport a les persones que treballen per aquest esport i els valors formatius que representa. L’alcalde Miquel Noguer ha agraït la designació de Banyoles com a Ciutat del bàsquet català 2022 i ha destacat que “el bàsquet és una de les peces del motor de l’esport a la nostra ciutat”. En aquest sentit, ha remarcat que la designació com a Ciutat del bàsquet català és un “reconeixement a totes les persones que participen del bàsquet a Banyoles, no només com a jugadors i jugadores, sinó en tots els àmbits d’aquest esport i especialment al Club Bàsquet Banyoles que treballa fortament a la nostra ciutat representant els valors del bàsquet”. Per la seva banda, la presidenta del Club Bàsquet Banyoles, Montse Sitjà, ha assegurat que és “un privilegi que Banyoles sigui la Ciutat del Bàsquet Català 2022” i ha afegit que “convidem a tothom a participar activament d’aquesta celebració a partir de les diferents activitats que s’organitzaran durant tot aquest any”.