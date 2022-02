Tornava tocar a somriure i el Girona B ho va fer després de guanyar al camp del Castelldefels ahir al migdia (1-3). El filial blanc-i-vermell portava tres partits consecutius sense vèncer ni anotar, i només havia sumat un punt dels últims nou en joc, però va tornar al camí de la victòria quan més li convenia. I és que l’Olot, el líder, i que va guanyar el derbi la setmana passada a Montilivi (0-1), havia ensopegat inesperadament dissabte a casa contra el Pobla Mafumet (0-4) i el conjunt entrenat per Axel Vizuete ho va aprofitar per posar-se a tres punts dels garrotxins. No va ser fàcil, perquè va haver de patir de valent i fins al final. Primer, perquè van haver de capgirar la diana local i, després, perquè no va sentenciar amb l’1-3 fins en el temps afegit amb un gol de Dawda.

Els visitants van sortir disposats a marcar el primer gol ben aviat davant un rival que havia guanyat els tres últims partits sense encaixar cap gol. Els gironins s’aproximaven a l’àrea de Romero, però no trobaven accions clares per fer mal a la porteria del Castelldefels. Més fàcil ho van tenir els locals que, pràcticament en la primera ocasió que van tenir van ficar la pilota al fons de la xarxa. Rodant el quart d’hora de joc, Fran Orellana va batre a Joanatan Morilla per col·locar l’1-0 en el marcador.

Tocava remar a contracorrent, i el Girona B ho va fer. Només sis minuts més tard de la diana local, Pau Víctor empatava el partit (1-1). El vallesà posava el punt i final a una sequera de tres partits sense veure porteria de l’equip, però no contents amb això, els de Vizuete van continuar picant pedra per sumar els tres punts. Van trobar al premi al minut set de la represa, quan un bon xut d’Artero va ser imparable per Romero (1-2). El Girona B havia de ser pacient, aguantar les envestides del Castelldefels i sentenciar el partit per no tenir cap ensurt. La sentència va arribar, no sense patir, perquè no va ser fins al 93 que Dawda segellava el triomf del filial blanc-i-vermell després d’una contra.