Sebas Coris va ser la part positiva d’un partit on el Costa Brava va tornar a ensopegar ofensivament per acabar empatant sense gols contra el Linense. Ahir, a terres gaditanes es van trobar dos conjunts submergits en una molt mala ratxa de resultats i de joc que no van oferir cap mena d’espectacle al públic que s’hi va reunir. De fet, només dues ocasions es van comptabilitzar per un equip local que va estavellar la pilota al travesser en una d’elles. El Costa Brava, en canvi, es va dedicar a defensar la major part del temps per acabar esgarrapant un punt que el deixa a deu de la salvació.

El futbol és un esport que altera els plans de futur i pot canviar d’un dia per l’altre allò que semblava purament lògic. Això hauria de succeir-li a un Costa Brava que veu com la permanència cada cop s’allunya més. Complicat seria la paraula més adient a la contemporaneïtat d’un equip que ja les veu magres per seguir un any més a Primera RFEF. Ahir, el conjunt entrenat per Óscar Àlvarez viatjava fins a terres gaditanes per visitar el camp del Linense, un conjunt que ocupa la zona mitjana de la classificació després d’una mala dinàmica de resultats.

Una ratxa per oblidar, també, és la que acumula un Costa Brava, que malgrat millorar exponencialment el seu joc amb els nous fitxatges del mercat d’hivern al club, no troba la tecla definitiva per encadenar una sèrie de victòries per treure el cap de la zona de descens. Ahir era el millor dia. I ho hauria sigut si els blaugranes haguessin arribat amb tot l’equip a disponibilitat d’un Óscar Álvarez que va haver de fer tripijocs per presentar un onze en bones condicions després d’endur-se, només, a setze jugadors de la primera plantilla. Des del primer moment, que el tècnic gironí està fent ús dels recursos que aporten els nous fitxatges. I ahir no va ser menys quan va alinear a la recent nova incorporació, Sebas Coris, de titular.

Al Municipal de la Línia de la Concepción es va veure un inici de partit marcat per la preocupació que suposava acabat perdent. Per això, cap dels dos equips es va erigir com a clar dominador dels primers vint minuts. De fet, el públic present a les grades va començar a impacientar-se amb la passivitat ofensiva dels dos equips. La primera ocasió a comptabilitzar no va arribar fins al minut 34 quan el local Borja va rematar una pilota al pal de la porteria defensada de Marcos Pérez després d’aprofitar un servei de cantonada de Samanés. Com si aquesta ocasió despertés a un equip endormiscat fins llavors, els gaditans van animar-se i van protagonitzar la possessió de la pilota. Això sí, els va mancar aquella espurna i van ser incapaços de crear alguna ocasió més de gol per inquietar Marcos durant els primers quaranta-cinc minuts.

La segona meitat no va canviar el guió del partit. El Costa Brava continuava tancat al darrere i jugant a la defensiva per no encaixar cap gol i sumar algun punt. De fet, no li va anar del tot malament, ja que només un cop, els locals van inquietar Marcos. Va ser al minut 80 a través de Loren amb un xut des del segon pal, però el porter blaugrana va respondre molt bé. Els darrers deu minuts van passar sense pena ni glòria, cosa que va acabar d’encendre a uns aficionats locals que no van parar de donar mostres de desgrat envers el seu equip a causa de la mala ratxa de resultats que travessa un equip que només ha guanyat un partit dels darrers deu. Poc més a celebrar té el Costa Brava, que amb aquest punt en suma 18, té a deu punts la salvació i el que és més preocupant, no guanya des del passat 18 de desembre quan va vèncer el Nàstic a casa.