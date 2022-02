Derbi d’alta intensitat el que es va viure ahir a l’RCDE Stadium entre l’Espanyol i el Barça i que va acabar amb empat (2-2). Els pericos van estar a punt de trencar el malefici contra els blaugrana en lliga. Des de 2009, quan van guanyar al Camp Nou per 1-2 (amb doble d’Iván de la Peña) que no guanyen un derbi català en competició domèstica. Però encara hem de viatjar més en el temps per trobar l’última victòria dels blanc-i-blaus com a locals davant els culers. Va ser el 2007, per 3-1, i quan encara jugaven a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. I l’Espanyol ho va tenir a tocar, però un cop de cap de Luuk De Jong, que havia entrat al minut 88 per això, per rematar de cap alguna centrada, va espatllar la festa als de casa, que ja celebraven la victòria. El gol del neerlandès va ser en el temps afegit, al 95, i abans havien passat moltes coses, perquè el derbi va ser d’allò més calent, sobretot en els minuts finals, quan els dos equips es van quedar amb deu jugadors després d’una picabaralla entre Gerard Piqué i Nico Melamed.

I això que semblava que el partit es posava de cara pel Barça just començar. Pràcticament amb la primera aproximació a l’àrea, Pedri va enviar al fons de la xarxa una centrada mil·limètrica de Jordi Alba. Era el minut dos i el conjunt entrenat per Xavi Hernández ja s’havien avançat i semblava que podria ser un partit plàcid. Res d’això, perquè els de Vicente Moreno, encoratjats per la seva afició, no van abaixar els braços. Tot i així, van ser els visitants que van tenir l’oportunitat de tornar a marcar, mitjançant Adama Traoré, però el seu xut, potent, va topar contra el cos de Diego López. Va ser llavors quan els pericos van despertar i quan faltaven cinc minuts pel final van igualar el marcador amb un gol de Darder. El mallorquí va xutar amb rosca des de fora l’àrea, la pilota va tocar lleugerament amb Pedri, i Ter Stegen no va poder fer res per aturar el xut.

1-1 al descans i Ronald Araujo no podia continuar sobre el terreny de joc per unes molèsties en el soli de la cama esquerra. I el Barça encara es lamentava més, veient com el VAR va anul·lar un gol a Gavi just en l’inici de la represa per un fora de joc previ de Frenkie de Jong. El lloc del central uruguaià el va ocupar Èric Garcia, que feia un mes que no jugava, i no va estar especialment encertat. El central va fer una passa endavant en fals després d’una passada en llarg de Darder, i això va deixar sol a Raúl de Tomás davant Ter Stegen. El madrileny no va perdonar i va anotar el seu tretzè gol.

Això canviava per complet la idea de Xavi Hernández, que es veia obligat a fer passes endavant per buscar l’empat i deixant a l’Espanyol amb l’oportunitat de contraatacar. Primer, Aubameyang, desapercebut, va entrar en el lloc de Frenkie de Jong, i després Nico i un reaparegut Dembélé entraven en el lloc de Gavi i Jordi Alba.

Tota la carn a la graella per buscar el gol de l’empat, amb uns blanc-i-blaus que es defensaven bé, tancats al darrere i impedint ocasions clares dels blaugrana. I l’última bala, va entrar Luuk De Jong per Pedri al minut 88, mentre Hernández Hernández afegia sis minuts, que acabarien sent set. El Barça ho provava en la desesperada, mentre l’Espanyol volia aguantar la pilota lluny de la seva porteria. I en una d’aquestes, Piqué, que ja tenia targeta, se les va tenir amb Nico Melamed. Primer, el jugador perico va veure la groga, però la picabaralla entre els dos va anar a més i ambdós van veure la segona amonestació. I ja semblava que no podia passar res més, però en l gairebé l’última acció, Luuk De Jog va rematar de cap una centrada d’Adama Traoré per posar el definitiu empat a 2 i deixar a l’afició local amb un gust molt i molt amarg.