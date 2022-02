Victòria molt important la que va sumar ahir el Garatge Plana Girona a la pista del Manlleu (2-3), un rival directe per la permanència. Va ser el segon triomf consecutiu del conjunt dirigit per Ramon Benito i Marc Comalat, i els dos han estat contra rivals directe per la salvació. Fa dues setmanes es va imposar 0-2 a la pista de l’Alcobendas, i ahir al Manlleu -la setmana passada es va ajornar el partit contra el Noia-. Sis punts que han fet que els gironins sortissin de la zona de descens i ara ocupen la desena posició, fora també dels llocs de play-out.

Ahir, el Garatge Plana Girona va haver de suar de valent per emportar-se els tres punts. Fins a tres vegades es va haver d’avançar en el marcador l’equip visitant per guanyar, perquè en els dos primers gols, obra de Raul Pelicano, havia trobat resposta, tot i que amb 0-1, Jaume Llaverola s’havia aturat un penal. Gerard Pujol, quan faltaven cinc minuts pel final, va donar la victòria als gironins.