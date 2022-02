Els últims resultats i la proximitat de les posicions de descens han fet que la directiva del Mirandés decidís ahir fer fora l’entrenador Lolo Escobar, al capdavant de l’equip des del passat estiu. El principal candidat per substituir-lo és Joseba Etxeberria, tot i que també hi ha d’altres opcions com la d’Aritz López Garai.