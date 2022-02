El central del FC Barcelona Ronald Araujo, que es va retirar en el descans del partit de diumenge contra l'Espanyol arran d’unes molèsties físiques, pateix una sobrecàrrega al soli de la cama esquerra i la seva presència és dubtosa contra el Nàpols, dijous. Araujo va ser substituït per Eric García, que tornava a l'equip de Xavi Hernández després de cinc setmanes d'inactivitat a causa d'una lesió. El club no ha determinat cap període de baixa. Contra el Nàpols, Xavi té les baixes segures de Lenglet i Umtiti, mentre que per diumenge contra el València, no podrà comptar amb Piqué, sancionat.