«Sempre forçaré pel meu equip perquè si no, m’hauria quedat a Madrid. Hi sóc per a ajudar sempre i si haig de forçar ho faré» deia ahir Karim Benzema. La presència del davanter francès, amb problemes musculars a la cuixa, al partit d’avui (21:00) del Reial Madrid contra el PSG al Parc dels Prínceps continua sent la gran incògnita de Carlo Ancelotti. «Si està bé, ha de jugar», deia l’entrenador italià. El Madrid desafia la que tothom considera la nòmina del moment, encapçalada per Kylian Mbappé i Lionel Messi, el futur del futbol i el jugador que ha marcat els últims temps, respectivament.

El PSG serà el millor termòmetre per a determinar si el Madrid està llest per a tornar a barallar pel regnat d’Europa o haurà encara conformar-se amb tornar a conquistar la Lliga espanyola. El Madrid recupera Mendy i té les opcions de Jovic, Mariano Díaz, Isco i fins i tot Bale per si Benzema no es recupera a temps. Per la seva banda, Mauricio Pochettino, tècnic dels francesos, només té la baixa per lesió de Sergio Ramos, excapità madridista. D’altra banda, també aquest vespre, el Manchester City visita Lisboa per enfrontar-se a l’Sporting (21:00). Josep Guardiola té les baixes de Wallker, sancionat, i de Gabriel Jesus i Grealish, lesionats.