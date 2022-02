L’equatoriana Miryiam Núñez, un dels darrers fitxatges del Massi Tactic Women’s Team, va ser envestida per un vehicle el diumenge passat mentre s’entrenava per al torneig nacional de ciclisme però «se sent força bé». Santiago Rosero, president de la Federació Equatoriana de Ciclisme, va explicar a EFE que Núñez va patir un accident en una carretera a prop de Quito (Equador), però va remarcar que la seva avaluació mèdica és favorable. «Va patir un accident, no recorda detalladament què va passar, això és normal pel cop», va afegir.

L’accident va passar després que un vehicle colpegés la part posterior de la bicicleta de la ciclista equatoriana del conjunt de Torroella de Montgrí, en una carretera que uneix Quito amb la localitat Valle de los Chillos. Després de parlar amb Núñez a l’hospital on és atesa, Rosero va comentar que ella «se sent bastant bé», encara que pateix alguns dolors arran dels cops de la caiguda. «Em va reconfortar conversar amb ella», va insistir Rosero, qui va lamentar que aquest tipus d’accidents siguin freqüents i posin en perill esportistes i ciutadans que practiquen el ciclisme. A més, va comentar que «la manca de respecte a les carreteres no només és cap al ciclista professional, sinó per a qualsevol persona». «Esperem que surti tot bé» amb Miryam Núñez, que serà sotmesa a nous exàmens pels cops que va patir, va indicar Rosero. Núñez, de 27 anys, va guanyar la Volta Femenina a Colòmbia el novembre de 2020, i el 2021 va debutar al Giro de Toscana, a Itàlia, en representació de l’equip colombià Liro Alcaldia de la Vega, abans de vincular-se al Massi Tactic. El torneig nacional de ciclisme es disputarà a Quito entre el dies 18 i el 20 de febrer.