Novak Djokovic està disposat a perdre’s els tornejos, inclosos els Grand Slams, abans que rebre una vacuna contra la covid-19, segons ha confessat en una entrevista pactada amb la BBC i feta pública aquest dimarts. El número 1 mundial hi assegura que no és antivacunes i no vol que se l’associï amb aquest moviment. «Mai he estat en contra de les vacunes», ha dit, confirmant que n’havia rebut quan era petit.

«Entenc que al món estem mirant de fer un gran esforç per gestionar aquest virus [...] Però sempre he recolzat la llibertat de triar el que poses al teu cos», diu Djokovic. En vista de la possibilitat que la decisió li impedeixi la seva participació en tornejos com Wimbledon o Roland-Garros, Djokovic assegura que està disposat «a pagar aquest preu».

A la pregunta concreta si estaria disposat a renunciar a l’oportunitat de convertir-se, estadísticament, en el millor jugador de la història, perdent l’oportunitat de guanyar nous Grand Slams, la resposta de Djokovic és contundent. «Sí».

El tennista serbi també explica la situació que va viure a Austràlia, on va ser expulsat del país però creia que tenia una exempció mèdica contra la covid-19 per poder participar a l’Open d’Austràlia. «Entenc les crítiques, entenc que la gent ha presentat diferents teories sobre la sort que vaig tenir [de tenir covid al desembre] o com de convenient que va ser. Però ningú té sort ni li convé contagiar-se de la covid. M’ho agafo molt seriosament. Estic realment trist i decebut per com va acabar per a mi a Austràlia, no va ser fàcil», ha afirmat.

El número 1 mundial, que aquest dilluns ha sumat 360 setmanes al capdavant de la classificació de l’ATP, està inscrit per participar en el torneig de Dubai que comença el 21 de febrer i on no és necessari estar vacunat i també figura en la llista prèvia de jugadors inscrit en el Masters 1.000 d’Indian Wells, tot i que en aquest cas, si no canvien les mesures sanitàries en els Estats Units, que obliguen a la vacunació, no podrà jugar.