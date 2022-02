Els 20 equips gironins comencen a saber per equins objectius jugaran en la segona fase del campionat. Els quatre primers de cada subgrup lluitaran per pujar de categoria. De moment, ho faran el Can Gibert, Porqueres, Bosc de Tosca, Empuriabrava-Castelló, Tossa, Cassà, Ca la Guidó i Blanes. Mentre que la resta es dividirà en dos grups de sis per la permanència. Falten tres jornades per acabar la primera volta.