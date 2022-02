Sebas Coris va ser la gran novetat de l’onze que va presentar el Costa Brava diumenge passat al camp del Linense. El migcampista de Tossa de Mar, fitxat pocs dies abans, revivia la sensació de ser titular més d’un any després de l’última vegada. No ho era des del 6 de febrer de l’any passat amb l’Extremadura en un partit contra el Villarobledo. Des de llavors, Coris va viure un autèntic calvari a Almendralejo, primer amb una greu lesió als lligaments del genoll que va tenir mig any de baixa i després amb una situació d’impagaments que té el club extremeny al llindar de la desaparició. «No vull ni pensar quants mesos em deuen. Més de sis segur. D’aquesta temporada i de l’anterior», explica Coris, que va quedar lliure al contracte al desembre i ha trobat encaix al Costa Brava juntament amb els seus excompanys a l’Extremadura, Sergio Gil, Dani Pérez i Fran Valera. Amb l’equip a 10 punts de la salvació, el repte és complicat. No pas impossible. «És futbol i n’he vist de tots colors. Si agafem una bona ratxa ara que tenim partits contra rivals directes, podem girar la truita perfectament», alerta.

Des que va sortir del Girona, Coris no ha aconseguit la continuïtat desitjada ni ha estat aquell extrem amb classe i desequilibri que va ensenyar a Montilivi. Osasuna, Nàstic, Oviedo i Extremadura han estat les etapes del selvatà lluny de casa on -en part per culpa de les greus lesions al Nastic i a l’Extremadura- no ha pogut progressar com esperava. «Entre les lesions i el rendiment ofert, estic segur que no és el que s’esperava de mi», assumeix Coris que mira el futur amb optimisme i maduresa. «Ara el que vull és no lesionar-me, tenir continuïtat i recuperar el nivell que vaig oferir l’any de l’ascens del Girona», diu. «Estic mirant de recuperar aquella velocitat per banda i dribbling per dins que he demostrat tenir. Em trobo més bé del que em pensava físicament i si recupero aquella espurna puc ajudar el Costa Brava», afegeix.

La greu lesió al genoll del març passat va deixar-lo més de mig any fora de combat. Lògicament, va ser un mal tràngol però alhora per al gironí li va servir de vàlvula d’escapament a la situació que es vivia a l’Extremadura. «Realment era insostenible. Personalment, em vaig centrar en la recuperació de la lesió i no ho vaig viure tant com els que havien de competir», detalla Coris que confessa que hi havia jugadors «molt pendents» de cobrar el que els deuen per «pagar hipoteques i mantenir la família». Mentrestant, el tossenc ha recuperat el somriure a Palamós. «Estic bé físicament, el club em vol i sóc al costat de casa. Tot és positiu i m’hi vaig llençar de caps», revela Coris, el nou dorsal 23 del Costa Brava.