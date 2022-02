El derbi de la Lliga Femenina entre l'Spar Girona i el Cadí La Seu que s'havia de jugar diumenge a Fontajau ha quedat ajornat pels casos de Covid que afecten l'equip visitant. El Cadí tenia detectats quatre positius i aquest matí n'ha anunciat un cinquè. El duel que les urgellenques havien de disputar demà contra l'Araski també ha quedat ajornat fins el 9 de març. de moment encara no hi ha data per recuperar el derbi.

⚠️ El partit entre l’Spar @unigirona i el @sedisbasquet que s’havia de disputar aquest diumenge 20 de febrer (18:05 h) ha quedat ajornat per casos de Covid-19 en l’equip rival.



📅La nova data del partit es comunicarà en els pròxims dies.



👉https://t.co/qC6nlEMGZY#SomhiUni pic.twitter.com/zLXd9mmduk — Spar Girona (@unigirona) 16 de febrero de 2022 D'aquesta manera els propers partits de l'Uni seran demà al vespre (20.30) a Leganés en la represa de la Lliga Femenina i el proper dimecres a Fontajau (20.15) davant del Landes per tancar la fase de grups de l'Eurolliga. Les gironines estaran dissabte molt pendents del duel Fenerbahçe-Schio. Si les italianes guanyen, passi el que passi contra el Landes l'Spar jugarà l'Eurocup. Si l'Schio perd, en canvi, l'Uni té l'opció de passar a quarts de l'Eurolliga amb una victòria davant l'equip francès dimecres que ve.