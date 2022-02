A Les Planes d’Hostoles es viu el futbol d’una manera «diferent». Els poc més de 1.500 habitants que hi resideixen se senten identificats amb el club del seu poble, així com els dels municipis veïns. «Soc d’Amer, però Les Planes és el meu club», afirma Jordi Soler. La relació del davanter garrotxí amb Les Planes és d’aquelles que no tenen final. Als seus 34 anys, s’ha convertit en un emblema del club que milita al grup 19 de Tercera Catalana i hi ha deixat empremta després d’atrapar els 250 gols vestint la samarreta de Les Planes amb un doblet dissabte passat al Sant Privat (2-2). Una xifra que ha aconseguit en 265 partits i 11 temporades repartides en diferents etapes.

«Feia un parell de setmanes que havíem mirat amb un amic els gols que portava a una aplicació (Futbol.cat) i sabia que me’n faltaven dos, però no arribaven. En aquell moment, no hi vaig pensar quan vaig marcar-los perquè el Sant Privat ens va empatar a l’última jugada. Però al cap d’unes hores, sí. Estic molt content», explica Soler.

No passa cada dia això de marcar 250 dianes en un mateix club, encara que Soler porta el gol a la sang. Les ha marcat en 265 partits i 11 temporades repartides en diferents etapes perquè al llarg de la seva carrera ha alternat Les Planes amb l’Amer, l’equip del seu poble. Allà tampoc va passar desapercebut com a golejador amb unes 120 dianes en qüestió de 4 cursos. «Tenia molta relació amb gent de Les Planes d’Hostoles i com no hi havia prou nanos l’any que vaig començar a jugar em va tocar allà. De seguida em va encantar perquè es viu molt el futbol», comenta.

Després d’atrapar els 250 gols, Soler assegura que «estic molt content perquè no sempre es pot dir». «No conec quasi ningú que hi hagi arribat i per mi és molt satisfactori», afegeix. Encara que el davanter garrotxí faci broma i digui que «si arribo als 300 gols, penjo les botes», no es marca cap sostre a partir d’ara. Té clar que «m’agradaria jugar a futbol fins que les cames no em tirin»: «Compto que serà d’aquí uns dos o tres anys, si les lesions em respecten. Cada temporada noto que em costa més».

Entre tots els gols que ha marcat per a la col·lecció, Soler guarda amb especial record el pòquer que va fer la temporada 2017-18 a la Cellera (5-2) i que va servir perquè Les Planes pugés a Tercera Catalana. «Ens jugàvem pujar de categoria l’últim partit a casa i vaig marcar 4 gols. Va ser increïble», confessa.

Enguany, Les Planes lluita per certificar la permanència. És 13è amb 16 punts. «Hi ha hagut molts canvis amb gent nova i els joves s’han hagut d’adaptar. A part, hem tingut mala sort perquè en 5 o 6 partits ens han marcat a l’última jugada», apunta. Soler és una veu autoritzada al vestidor: «Som pocs veterans i intentem ensenyar-los que significa defensar els colors del club. No n’he vist gaires que visquin el futbol d’aquesta manera. Per això hi he estat tants anys». I hi seguirà estant fins que el cos aguanti.