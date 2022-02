El tennista Novak Djokovic, que va ser deportat d’Austràlia al gener per no estar vacunat contra la Covid-19, va dir ahir que estaria disposat a sacrificar grans tornejos abans que ser obligat a vacunar-se contra la Covid, tot i que va rebutjar que se l’associï amb el moviment antivacunes. En una entrevista amb la cadena britànica BBC, el jugador va afirmar que recolza el dret d’una persona a triar i que ha estat sempre defensor del benestar i la nutrició. A la pregunta sobre si sacrificaria tornejos com Wimbledon o Roland Garros, l’encara número 1 del món va contestar: «sí, aquest el preu que estic disposat a pagar»

Sobre la polèmica amb el seu visat a Austràlia que li va fer perdre’s l’Open, Djokovic va comentar que havia obtingut un certificat mèdic que li permetia entrar en territori australià perquè s’havia recuperat de la Covid-19. No obstant això, el ministre d’immigració del país, Alex Hawke, va cancel·lar-li el visat amb l’argument que la seva presència a Austràlia era motiu d’«inquietud cívica» i donava impuls als qui no donen suport al programa d’immunització. «Mai he estat en contra de la vacunació», va afirmar el tennista en referir-se al fet que havia rebut vacunes de nen, però va remarcar que sempre ha donat suport a «la llibertat del que t’injectes al cos». Aquesta era la primera entrevista que Djokovic ofereix des que va ser detingut al gener a Melbourne i posteriorment deportat. Les decisions que ell pugui prendre, va afegir, «són més importants que qualsevol títol o qualsevol altra cosa. Tracto d’estar en sintonia amb el meu cos tot el que puc».