La realitat a la classificació és ben oposada, però tant el Figueres com l’Olot necessiten una victòria en el derbi que recuperaran aquest vespre a Vilatenim (20 h). Els ha de servir de punt d’inflexió, encara que només un podrà sortir victoriós.

Després de la patacada que va endur-se dissabte passat contra la Pobla de Mafumet (0-4), l’Olot espera ampliar el coixí de punts per liderar en solitari la Tercera RFEF. Per darrere el colla el Girona B, que avui també juga un duel ajornat i si els d’Albert Carbó no sumen podrien atrapar-los en el lideratge. «L’última derrota va ser un cop molt dur i que ningú s’esperava. Esperem emportar-nos els tres punts per demostrar que volem ser campions», comentava el central Oriol Ayala. Els garrotxins recuperen el pitxitxi Sergi Arranz, que s’enfrontarà al club de la seva ciutat.

Per la seva part, el Figueres se situa en una zona més enfangada. És 13è amb 21 punts i ha de reaccionar el més aviat possible malgrat les baixes que arrossega la plantilla (Bastidas, Pol Blay, Rami, Urri, Jose i el dubte de Reñé). «Tenim ganes de donar una alegria a l’afició, som conscients del que representen els derbis. L’Olot ve de fer un mal partit i a nosaltres ens queden 12 finals en què necessitem sumar per sortir de la part baixa de la taula», va explicar Toni Gamell. El central cedit pel Costa Brava va afegir que «el descans del cap de setmana passat ens ha anat bé per desconnectar i afrontar el partit amb garanties».