Kylian Mbappé, el jugador amb el qual somia el madridisme, es va convertir ahir en el seu malson en els vuitens de final de la Lliga de Campions i va col·locar el París Saint-Germain en una situació favorable per avançar a quarts. El seu gol al descompte va ser el colofó d’un recital en què va ser un maldecap per a la defensa del Reial Madrid, que es va salvar d’un pitjor resultat gràcies a l’encert de Thibaut Courtois, que va signar diverses aturades, inclòs un penal fallat per Leo Messi provocat per Mbappé.

El davanter francès, que no ha renovat el contracte amb el PSG i que molts situen ja al Reial Madrid, va demostrar que el seu cap segueix en el seu equip actual i que la seva determinació és guanyar la Lliga de Campions amb els francesos. Fins a 22 remats va fer el París Saint-Germain, que va buscar amb molta més intenció sortir amb avantatge del primer duelentre dos dels més grans equips del continent. El millor per a un defensiu Madrid va ser el resultat, remuntable a la tornada, encara que els blancs l’afrontaran sense Casemiro i Mendy, amonestats i que compliran sanció. Golejada del City Per part seva, el Manchester City va sentenciar l’eliminatòria a domicili en golejar l’Sporting de Portugal (0-5), amb un doblet de Bernardo Silva i gols de Mahrez, Foden i Sterling. Els primers 45 minuts van ser suficients per a l’equip anglès per decidir el partit fent quatre gols a un Sporting que es va veure completament superat. Els vuitens de final de la Lliga de Campions continuen avui amb els partits Salzburg-Bayern i Inter-Liverpool, tots dos a les nou de la nit.