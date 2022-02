El bàsquet espanyol arriba aquest cap de setmana a una de les seves cites clau de l’any amb la disputa de la Copa del Rei que en aquesta edició del 2022 es jugarà entre el 17 i el 20 de febrer al Palau Municipal d’Esports de Granada.

La competició serà un any més el punt de trobada de les aficions de tot el país en quatre dies frenètics carregats d’emocions. Et revelem totes les claus de l’esdeveniment perquè no et perdis ni un detall.

Format de la Copa del Rei 2022

El torneig es disputa amb el format habitual de quarts de final, semifinals i final a partit únic. La primera ronda es distribuirà entre dijous i divendres, amb dos partits cada dia, la segona serà dissabte i la definitiva diumenge.

Equips participants

La novetat principal és el fet que, al no tenir la ciutat seu cap equip a la Lliga Endesa, el torneig no comptarà amb un amfitrió. Per això, jugaran els vuit primers classificats de la competició de lliga al final de la primera volta. Això és, per ordre de classificació: Reial Madrid, Barça, València, Joventut, Baxi Manresa, UCAM Múrcia, Río Breogán i Lenovo Tenerife.

Principals absències

Entre els equips que no s’han classificat per al torneig en destaquen dos d’històrics com són Baskonia (sis vegades campió) i Unicaja (una, el 2005), que van acabar la primera volta als llocs 9 i 12, respectivament. Tampoc hi seran altres ‘outsiders’ de les últimes edicions com són Gran Canària (finalista el 2016), Bilbao, Andorra o Saragossa.

Horaris dels partits

Cada dia es jugaran dos partits: el primer a les 18.30 hores i el segon a les 21.30 hores. El dijous 17 obriran el torneig els duels de quarts de final Joventut-Tenerife i Reial Madrid-Breogán, divendres es disputaran el València-UCAM Múrcia i el Barça-Manresa, dissabte les semifinals i diumenge la final, a les 18.30 hores.

Quins seran els encreuaments

Segons el sorteig celebrat el 31 de gener passat, la primera semifinal la jugaran els vencedors dels duels Joventut-Tenerife i Reial Madrid-Breogán, mentre que la segona es disputarà entre el guanyador del València-UCAM Múrcia i el del Barça-Manresa.

On es pot veure la Copa del Rei

Tots els partits de la competició podran seguir-se en directe a través d’aquest diari digital. A més, quant a la transmissió televisiva, Movistar+ és l’operador que té els drets del torneig i els oferirà en directe a través del seu canal #Vamos (dials 8 i 45).

Les estrelles del torneig

Edy Tavares i Guerschon Yabusele (Reial Madrid): Pablo Laso ha aconseguit formar un equip coral en el qual tots els jugadors tenen el seu rol d’importància. No obstant, es pot destacar la torre capverdiana, sempre intimidador sota els cèrcols amb els seus 2,20 metres d’altura i la seva enorme envergadura, i el seu millor soci d’aquesta temporada, l’ala pivot francès amb passat als Celtics. Ells dos, juntament amb Vincent Poirier, lideren un dels jocs interiors més temuts d’Europa.

Nikola Mirotic (Barcelona): L’ala pivot hispanomontenegrí és l’autèntic líder d’aquest equip des de la seva arribada des de l’NBA el 2019. Màxim anotador de l’Eurolliga, amb gairebé 17 punts de mitjana per partit, s’ha convertit en l’eix de l’equip de Sarunas Jasikevicius, sempre recolzat per l’aparició d’altres puntals com Nick Calathes, Brandon Davies o Nico Laprovittola.

Víctor Claver (València): No està en el seu millor moment. Ni tan sols és segur que jugui massa minuts a la Copa. Però és l’ànima de l’equip ‘taronja’. Acabat de recuperar d’una important lesió al peu esquerre, la seva tornada ha sigut un impuls anímic per als de Joan Peñarroya, que en la seva absència han comptat amb els balcànics Bojan Dubljevic i Klemen Prepelic com a referents.

Davant Tomic (Joventut): Amb passat en el Reial Madrid i Barcelona, tot feia presagiar que el pas del croat a la Penya podria ser l’inici del seu declivi. Res més lluny de la realitat. Als seus 34 anys és un dels cinc jugadors de l’ACB amb més dada de valoració. Un autèntic tòtem en l’equip de Carles Duran.

Chima Moneke (Baxi Manresa): Una de les grans sorpreses de la Lliga. El poderós ala pivot nigerià va arribar aquest estiu a l’equip procedent de França i en pocs mesos s’ha consolidat com a màxim recuperador, segon màxim rebotejador i segon home més valorat de tota la competició.

Isaiah Taylor i August Lima (UCAM Múrcia): La dupla d’or dels de Sito Alonso. El nord-americà és el segon màxim anotador del campionat i el brasiler el tercer millor rebotejador. Ells dos, juntament amb els també nord-americans James Webb i Thad McPhaden (aquest últim, amb passaport georgià) comanden la nau murciana en un torneig que afronten amb especial il·lusió.

Dzanan Musa (Breogán): L’autèntica revelació del campionat. Un aler croat de tot just 22 anys, amb passat a l’NBA (49 partits amb els Brooklyn Nets) i campió d’Europa amb l’Anadolu Efes. En cap d’aquestes dues experiències va triomfar individualment, i aquest estiu va decidir baixar un esglaó per recalar en un equip teòricament de mitja taula de la millor Lliga del continent. Va ser un èxit. A mitja competició, és de forma destacada el màxim anotador de l’ACB (més de 22 punts de mitjana) i el jugador més valorat de tota la Lliga.

Gio Shermadini (Tenerife): El georgià ja és un clàssic de l’ACB, consolidat a l’illa, on afronta la seva tercera temporada. El seu joc ‘tot terreny’ l’ha convertit en el tercer jugador amb millors dades de valoració. És el puntal d’un altre equip coral que compta amb altres veterans com el brasiler Marcelinho Huertas (38 anys) i l’uruguaià Bruno Fittipaldo, màxims anotadors de l’equip juntament amb ell.

Palmarès de la Copa ACB

Des que l’ACB es va fer càrrec de l’organització del torneig en l’edició del 1984, l’equip més premiat és el Barcelona, amb 13 títols, seguit del Reial Madrid (10) i el Baskonia (6). A més, han aconseguit aixecar el trofeu Estudiantes, Joventut, Saragossa (dues vegades cada un), Manresa, Unicaja i València. Les últimes 12 edicions s’han repartit a parts iguals entre blancs i blaugrana.