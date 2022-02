Després d'un any d'absència a causa de la pandèmia torna el Palamós Optimist Trophy, la regata infantil més nombrosa de l’estat i segona del món. La prova se celebrarà del 16 al 20 de febrer en aigües de la badia de Palamós amb la participació de 550 vaixells de 26 països.

Avui dimecres s’ha presentat al Museu de la Pesca amb la presència de l’alcalde de Palamós, Lluís Puig; el vicepresident del Club Nàutic Costa Brava-Vela Palamós, Miquel Aviñó; la delegada a Girona de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, Anna Julià i del vicepresident de la Federació Catalana de Vela, Josep Maria Isern.

Aviñó ha fet un repàs al nombre de participants i una explicació tècnica de la regata: “Després d’un any d’absència, torna el Palamós Optimist Trophy al més alt nivell amb una àmplia participació tant al mar com a terra on s’han preparat diferents esdeveniments pels acompanyants amb visites guiades gratuïtes per la nostra vila, història i museus”.

Puig ha comentat que “és un orgull i un honor per Palamós tenir una competició d’aquest nivell i no deixa de sorprendre com cada any arriba gent de tot el món per competir a les nostres. Per Palamós és molt important tenir a tota aquesta gent aquí i més el mes de febrer”.

Julià ha explicat que “Palamós no afluixa, és molt proactiu amb l’esport de la vela. A més aquesta iniciativa d'unir esport, sostenibilitat, turisme i cultura, és molt important”.

Isern ha destacat que “el Club Nàutic Costa Brava-Vela Palamós és un club petit però molt gran en organització de regates com aquesta, hi això ho fan les persones. Es per això que les institucions han de recolzar competicions com aquesta".

En el programa està previst que siguin proves tres diàries en cadascun dels cinc grups, la qual cosa suposa un total de 15 sortides diàries de 110 vaixells cadascuna d'elles. Aquest és el cinquè any en què la regata compta amb quatre dies de competició, per a tenir més oportunitats de fer proves per si algun dels dies hi hagués qualsevol contratemps com la falta o excés de vent, tal com va passar el 2020 on només es van poder disputar tres proves.