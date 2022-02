Li cau la bava quan el mira, i el té «enamorat». En Guim va néixer el mes passat i ha canviat per complet la vida de Guillem Torres, un dels capitans i emblemes de la Unió Esportiva Sarrià. La paternitat ha fet que deixi el món de l’handbol a un costat per centrar-se en la seva família. El fins ara pivot de la UES reconeix que ser pare és la seva prioritat i això fa que «no pugui venir a tots els entrenaments» perquè «vull veure el creixement i com avança el meu fill». De fet, «el comiat em rondava pel cap» i «era un pacte que tenia amb en Josep Espar», el de valorar «la meva situació en funció del naixement del meu fill». La seva idea inicial «era acabar la temporada», però diferents problemes físics i de salut han fet que «no estigui gaudint tant». «Per estar a mig gas i aparèixer espontàniament no valia la pena», explica.

Ara, ja feia uns mesos que Torres no jugava. El seu últim partit amb la samarreta de la UES va ser el passat 21 de novembre a la pista del Barça B. Però un jugador com ell, amb aquest esperit de lluita i sacrifici i que porta al club des de la temporada 2011-2012, no podia acabar d’aquesta manera. Per això, la setmana passada el tècnic, Josep Espar, el va trucar i li va proposar de «formalitzar bé l’adéu perquè la gent ho sàpiga i m’acomiadés bé, perquè són molts anys al club». I així va ser. Torres es va posar la samarreta per últim cop i va seure a la banqueta dissabte passat a casa, contra el Barça B, amb el pavelló de la UES, de nou, ple després de la sanció. No va jugar cap minut, perquè no anava rodat, i ja es pensava que al final del partit «passaria alguna cosa», però ben poc s’imaginava el que va ser finalment.

Quan faltaven cinc minuts per acabar el duel, Espar va demanar temps mort amb 25-28 en el marcador; el més normal del món quan es perd i es vol fer l’última tàctica per intentar guanyar. Però no va ser una aturada per donar instruccions. El tècnic de la UES va parar el partit perquè la gent s’acomiadés, com cal, de Guillem Torres, amb una forta ovació. El jugador es va poder acomiadar així davant un públic de Sarrià rendit al seu capità. «Que aturés el temps quan faltaven cinc minuts en un partit on els dos punts no servien per res, però que s’hagués pogut guanyar perfectament» no li va arribar a passar mai pel cap a Torres, que també explica que «sacrificar la victòria perquè em facin el comiat diu molt». Al final del partit encara hi va haver més. Regals per la seva recent paternitat i acabar mantejat al mig de la pista per part de tota la plantilla.

I és que Guillem Torres és una persona molt estimada a Sarrià. Ell és de Barcelona, i va venir a Girona a estudiar magisteri. Va ser durant la carrera que Espar, a qui ja coneixia d’haver coincidit en un equip de Barcelona, va començar a entrenar a la UES i «em va oferir l’oportunitat de jugar». De seguida, «em van obrir les portes i van confiar moltíssim amb mi». «Tenia totes les portes obertes i el tracte va ser espectacular», narra, i ja al primer any va poder entrenar diferents equips per poder pagar el lloguer del pis a Girona. «Per a mi, l’handbol és conèixer gent i que t’apreciïn, i aquí em van ajudar moltíssim». De fet, li brillen els ulls quan explica totes les experiències i les amistats que ha fet a Sarrià, perquè «molts de companys de vestidor s’han convertit amb amics meus». També relata amb entusiasme els records esportius, amb especial menció a aquell ascens històric a Divisió d’Honor Plata la temporada 2018-2019. «Ens feia més il·lusió el que seria viure una fase d’ascens, marxar a fora 4 o 5 dies i fer partits consecutius. I ho vam aconseguir. Vam coincidir amb una generació molt bona de jugadors», relata.

Guillem Torres, de 34 anys, marxa «tranquil» perquè «veig un equip molt jove i amb molt potencial». No només en el primer equip, sinó que «mirant enrere veig generacions que fan prometre molts anys bons per a la UES. No sé si a Plata, però tenim equip de sobres per ser-hi». Torres marxa ara d’un club que li ha donat tot i que portarà sempre al cor. Tanmateix, no és un adéu per sempre, i és que «és impossible que plegui del tot de l’handbol i que em separi de la Unió Esportiva Sarrià. Sigui animant des de la grada o les banquetes, alguna cosa faré». Qui sap? Potser d’aquí a uns anys el petit Guim també tindrà la mateixa passió per l’handbol que el seu pare, que ben segur l’animarà cada partit des de la graderia. L’esport o activitat que farà quan sigui una mica més gran, però, «ho decidirà ell». Això sí, «que veurà molt d’handbol és segur».