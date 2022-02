Jugarà avui l’Spar Girona a Leganés i prou, almenys aquesta setmana. No hi haurà doble compromís, com en un primer moment estava previst, perquè el derbi d’aquest diumenge a Fontajau contra el Cadí-La Seu s’ha hagut de suspendre. L’ajornament oficial arribava ahir, però dimarts ja s’ensumava que això podia passar després que el club lleidatà anunciés la presència de diversos casos positius per coronavirus en la plantilla. Se n’han detectat almenys cinc, pel que ja es considera que existeix un brot en el vestidor i, per tant, el partit es pot ajornar. Els dos clubs i la Federació han de trobar ara una nova data.