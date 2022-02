l Barcelona i el Nàpols van signar les taules en el Camp Nou en l'anada dels setzens de final de la Lliga Europa en un partit que per ritme, intensitat i nivell de joc de tots dos equips va ser més semblant a una eliminatòria de la Lliga de Campions.

L'equip blaugrana -sense punteria en els últims minuts del partit- i el napolità -madur amb la pilota- es jugaran el passi als vuitens de final a l'estadi Diego Armando Maradona després que Piotr Zielinski obrís el marcador en el primer temps i Ferran Torres, de penal, l'igualés en el segon.

Per primera vegada en disset anys el Barcelona no disputava una eliminatòria de la màxima competició europea. No va sonar l'himne de la 'Champions' ni va voleiar l'estel al centre de la gespa abans de la xiuletada inicial. Ingredients impropis d'una gran nit europea. No obstant això, a la gespa i a les graderies -73.525 espectadors amb ganes d'animar- sí que es va veure un duel d'alt nivell.

I això que Xavi va preferir deixar a la banqueta dos titulars com 'Gavi' i Busquets. Malgrat això, el conjunt blaugrana no va renunciar a plantejar una pressió voraç, que els italians van sortejar sense por, acaronant la pilota amb la classe de Fabián.

Amb Aubameyang, que va estrenar la titularitat, estirant la pressió i Nico González, robant pilotes a la zona de tres quarts, van arribar les primeres ocasions en el quadre local.

Més vigilat va estar Adama Traoré. Spalletti va donar entrada al central Juan Jesús per frenar les internades de l'extrem espanyol i va activar un dos contra un molt efectiu.

Va gaudir de les primeres ocasions el Barça a botes de Ferran Torres, Pedri i Nico. Cap va trobar la xarxa, ja fos pels xuts desviats dels jugadors o la intervenció de Meret, molt segur sota els pals.

Li faltava llum al Barcelona en els últims metres, tot el contrari que el Nàpols, que va demostrar per què és un dels candidats a aixecar l''Scudetto'.

La fiabilitat de Fabián a la medul·lar, la maduresa d'Insigne a la davantera i la velocitat d'Osimhen a dalt posava en dificultats l'impetu local.

Va ser precisament el davanter nigerià, que va ser dubte fins a última hora per molèsties al genoll, el que va avisar amb una transició ràpida que Ter Stegen va salvar amb els peus.

Amenaçava el Barça a empentes i rodolons i en aquestes Aubameyang va servir una pilota franca a la frontal per a Ferran Torres, que abans de connectar el xut va relliscar i va enviar l'esfèric per sobre de la porteria.

De l'1-0 es va passar al 0-1 (min.29). En la següent jugada, Elmas es va inventar una jugada a la banda dreta, va esperar l'arribada de Piotr Zielinski que va impactar ras amb la dreta. Va rebutjar amb els peus Ter Stegen que en el segon xut del migcampista polonès no va poder fer res per evitar el gol.

S'avançava el Nàpols, que deixava en evidència la poca fiabilitat defensiva d'un Barça que, malgrat el xut, va trepitjar l'àrea del seu rival abans del descans.

Va sortir el Barcelona del vestidor amb les mateixes instruccions que en el primer temps: intensitat en la pressió per generar perill en les pèrdues del Nàpols.

En aquestes, els costava més als visitants sortir amb la pilota dominada, la qual cosa va permetre al Barcelona allunyar el perill de la porteria de Marc-André ter Stegen.

Malgrat les imprecisions a la medul·lar, els locals tancaven el seu rival. Pedri manegava la sala de màquines i Adama amenaçava a la dreta. En un centre de l'extrem espanyol, Juan Jesús va fregar la pilota amb la mà i el VAR va avisar a l'àrbitre romanès Istvan Kovacs de la infracció. No ho va dubtar i va assenyalar el punt de penal. Ferran, molt imprecís en atac, va assumir la responsabilitat i va batre amb classe Meret (1-1, min.58).

El gol va animar Xavi a realitzar un triple canvi. Va donar entrada d'una tacada a Busquets, 'Gavi' i Dembélé, molt xiulat pel públic del Camp Nou després del pols entre el club i el jugador al mercat d'hivern.

El Barcelona va seguir remant buscant la victòria, mentre que el Nàpols, una mica fatigat, ho va apostar tot a alguna carrera aïllada d'Osimhen o Mertens, que va substituir el nigerià.

El carrusel de canvis de Spalletti, que es va veure obligat a canviar el migcampista Anguissa per lesió, va desordenar el seu equip, que va viure els últims minuts traient aigua del vaixell.

Les internades de Dembélé van revolucionar l'atac blaugrana, però ni Ferran Torres, en dues ocasions, ni Luuk de Jong, amb una xilena vistosa, van desfer el nus. Mertens, en els últims minuts, també va tenir la victòria amb un xut franc que Ter Stegen va atrapar sense problemes.

Va merèixer més el Barça de Xavi, que al Diego Armando Maradona haurà de buscar la victòria si vol estar en els vuitens de final de la segona competició continental.