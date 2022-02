El partit d’ahir a Vilatenim era una bona oportunitat pels dos equips per fer un cop sobre la taula. El Figueres necessitava els tres punts per allunyar-se de la zona perillosa de la classificació i l’Olot per espantar els fantasmes de la derrota de diumenge passat. Al final, els visitants es van imposar amb un gol de Xumetra a la primera part.

Els blanc-i-blaus van sortir més endollats, ben aviat Toni Gamell rematava fora per ben poc i més tard Domi no va poder culminar un contraatac quan entrava a l’àrea. L’Olot va respondre amb una jugada d’estratègia que Gerard no va poder aprofitar, però la més clara va ser per Ferrón que va rebre una passada d’Èric que el va deixar sol davant el porter, però no va rematar bé a gol. A deu minuts de la mitja part, Eloi va centrar una pilota al segon pal per Xumetra que va controlar amb el pit i va avançar l’Olot. A la represa, una vegada més, Xumetra va tenir l’oportunitat de tornar a marcar. Ho va provar amb una vaselina sense angle des del lateral de l’àrea que va superar Jaime i des de la línia de gol, Arranz no va poder acabar d’empènyer la pilota al fons de la xarxa. Un cop passat l’equador de la segona part, el Figueres va agafar més protagonisme i va sotmetre l’Olot al seu camp, que va poder defensar l’avantatge.