Tot esperant que els partits d’anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions es completin la setmana vinent, ahir es van celebrar dos duels més d’aquesta eliminatòria de la màxima competició continental. Van servir per deixar el Liverpool amb un peu i mig a la propera ronda, al mateix temps que el Bayern, que s’havia passejat durant la fase de grups, era incapaç de guanyar al camp d’un rival, sobre el paper, inferior i sense tants arguments com el conjunt bavarès.

El Liverpool visitava l’Inter de Milà i va posar al seu favor l’eliminatòria en l’últim quart d’hora de partit. Roberto Firmino i Mohamed Salah, als minuts 75 i 83, respectivament, van superar la porteria defensada per Handanovic per situar el 0-2 final, un marcador que li facilita les coses de cares al partit de tornada que es jugarà a Anfield. Més pedra haurà de picar el Bayern, que va empatar a domicili contra el Red Bull Salzburg (1-1). Va salvar els mobles amb una diana de Kingsley Coman en els últims moments, que li va servir per igualar el gol que havia aconseguit durant el primer temps el local Chukwubuike Adamu.