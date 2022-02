L'Spar Girona s'ha imposat amb molta superioritat aquest vespre a la pista del Leganés (59-100). En un partit plàcid davant un rival en depressió, les gironines han signat una magnífica actuació coral i han deixat el partit sentenciat molt abans de la mitja part (31-57). Aldred Julbe, que avui per primera vegada, podia comptar amb tota la plantilla ha aprofitat l'escenari per repartir minuts. Eldebrink ha reaparegut dos mesos després de la lesió. L'única nota negativa ha estat la regirada de turmell de Burke, que no ha jugat en tota la segona part. Gardner (16) i Onynwere (15) han estat les màximes anotadores. Amb el partit de diumenge contra La Seu suspès, l'Uni no tornarà a jugar fins dimecres a Landes, en un partit en què es pot decidir la seva continuïtat a l'Eurolliga. Això sí, abans caldrà que l'Schio no guanyi dissabte a la pista del Fenerbahce dissabte.