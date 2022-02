La Copa de bàsquet alça avui el teló i ho fa amb un duel entre el Joventut de Badalona i el Lenovo Tenerife, tot buscant les semifinals a partir de dos quarts de set. Granada serà l’escenari del primer partit d’aquest torneig, entre dues plantilles molt similars i que estan completant una gran temporada. La Penya hi arriba com a cap de sèrie, tot i que un i altre equip estan igualats en la cinquena i sisena posició a la Lliga amb 11 victòries en 19 partits.

No serà fins la nit, a partir de dos quarts de deu, que entrarà en opció el Reial Madrid. Amb 28 títols a les seves vitrines, mesurarà la seva ambició contra el Río Breogán, que tot just viurà la seva segona participació a la Copa. Els madridistes Rudy Fernández, Jeff Taylor i Gaby Deck s’han perdut els últims partits tot pensant en aquesta cita, però està per veure en quin estat s’hi presentaran. De la seva banda, Barça i Baxi Manresa no s’hi posaran fins demà. Els tocarà veure’s les cares a les 21:30 hores. Ahir va parlar Saras Jasikevicius, entrenador blaugrana: «Has de pensar en la Copa com un esprint de 40 minuts. Cal saber adaptar-se molt ràpid perquè no hi ha entrenaments, sobretot preparar-se mentalment». Tots els partits, per Vamos de Movistar.