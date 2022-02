El Peralada va perdre per la mínima ahir en el duel que tenia pendent davant la FE Grama (1-0). Després d’una primera part molt igualada en què els d’Hèctor Simón no van poder fer-se amb el domini del joc i gairebé no van generar perill a l’àrea -tampoc el rival-, el joc va desencallar-se a la represa.

El conjunt local va sortir més fort i tot just acabava de gaudir d’un xut des de la frontal quan va superar Aroca. La rematada de Montalbán des de la petita va ser impossible per al porter xampanyer. A partir d’aquí, el Peralada va reaccionar. Guillem va tenir una ocasió clara amb una rematada de cap al damunt del travesser arran d’un córner, així com Casanova que va topar amb el porter perquè no va poder controlar bé la pilota. Els d’Hèctor Simón es mantenen cinquens amb 37 punts.