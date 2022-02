Toca posar-s’hi de nou. Endreçar al calaix els moments de desconnexió d’aquests darrers dies i saltar al parquet per afrontar el tram decisiu de la temporada. Li ha tocat bregar de valent a l’Spar Girona, que des del passat estiu no ha fet pas cap altra cosa que superar obstacles. Lesions, virus i tota mena d’entrebancs han intentat redirigir el rumb d’un equip que se n’ha sortit prou bé i que es presenta a mitjan febrer amb opcions a la Lliga, la il·lusió per fer un bon paper a la Copa i la continuïtat assegurada a Europa, tot esperant conèixer en quina de les dues competicions. Superada la finestra FIBA més recent, i desaparegut el brot de coronavirus que va fer la guitza poques setmanes enrere, les jugadores han aprofitat els últims dies per carregar piles, tornar a casa i rebre el caliu dels seus. Però el bàsquet no dona cap treva i avui hi ha partit. Això sí, amb un escenari més optimista que el de no fa pas massa. Alfred Julbe té a totes les peces disponibles. Una excel·lent notícia per enfrontar-se al Leganés. Ara mateix, el rival en més baixa forma del campionat.

No pas per la seva classificació, perquè les d’Evaristo Pérez són dotzenes amb un balanç de 5 victòries i 13 derrotes, però amb conjunts encara per sota. Sinó per la ratxa (7 derrotes consecutives) i també per la defensa, la més fluixa de tota la Lliga, superant els 1.300 punts encaixats. A tot això se li afegeix una baixa de pes. Amy Okonkwo, diferencial durant tota la temporada i una de les màximes anotadores de tota la competició amb 15,2 punts per partit, decidia trencar el seu contracte de manera unilateral ara fa una quinzena de dies. No hi serà i, per tant, el Leganés ja no podrà comptar amb ella. Ni avui, ni tampoc el que resta de curs. Però una cosa és el que diu la teoria i una altra, de ben diferent, és el que passa a la pràctica. Julia Reisingerova sap de què va tot això. «No serà un partit fàcil perquè contra rivals així no hem estat massa bé. Tenen una base molt bona i les seves pivots són fortes i dures. Crec que guanyarem i hem tornat amb força de l’aturada, però crec que serà un duel bastant dur».

La pivot txeca admet que l’equip «necessitava» uns dies de desconnexió al mateix temps que aplaudeix l’estat físic d’ella i de les seves companyes. «Són els primers dies que per fi podem entrenar totes juntes. No té res a veure comptar ara amb dotze jugadores amb el que passava abans, quan només n’hi havia set o vuit per afrontar els partits». I ho remata: «Estem amb moltes ganes de jugar de nou i sobretot de guanyar».