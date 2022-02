El Barça, vigent campió i que s’ha emportat tres de les quatre últimes Copes del Rei de bàsquet, debuta aquesta nit a Granada en un duel català de quarts que l’enfrontarà al BAXI Manresa (21:30h, Vamos), una de les revelacions de la temporada i davant el qual no es podrà confiar, doncs els de Pedro Martínez ja el va guanyar fa poc més d’un mes al Palau.

Des del passat 23 de gener, els jugadors de Sarunas Jasikevicius encadenen set triomfs consecutius, dos d’ells contra el seu etern rival, i al febrer han deixat tots els seus oponents per sota dels 70 punts, la qual cosa dona mostres de la seva solidesa defensiva.

El nord-americà Cory Higgins, elegit MVP en l’última edició, és la seva gran absència ja que va haver de ser intervingut d’una fasciïtis plantar crònica al peu esquerre i també sembla descartada la presència del pivot Pierre Oriola, de baixa des de finals de desembre. En canvi, la seva gran novetat podria ser el retorn de l’escorta Álex Abrines. El Manresa hi arriba amb els dubtes de dos homes importants. El nigerià Chima Moneke no s’ha pogut entrenar durant tota la setmana per un edema muscular al gluti. I el belga Ismael Bako pateix una contusió al cinquè metatarsià.