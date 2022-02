Un nou cas de violència en l’esport, aquesta vegada, a Tenerife. El pare d’un dels jugadors de la Real Unión Tenerife ha patit ferides greus durant una baralla entre un grup de jugadors i familiars després d’un partit de futbol celebrat entre els equips juvenils del Nast Costa Isora i de la Reial Unió Tenerife, segons ha informat l’Ajuntament de Guía de Isora.

Els fets van passar dimecres passat fora de les instal·lacions del camp, al nucli d’Agua Dulce, i la Regidoria d’Esports ha demanat al club de Guía de Isora que prengui les mesures d’amonestació pertinents i insta a actuar totes les parts perquè aquests fets no tornin a passar. A les xarxes circulen vídeos dels lamentables enfrontaments.

Otra vergüenza que sumar al deportes de nuestras islas. Anoche en Guía de Isora (Tenerife) 2/2 pic.twitter.com/KvsIHlzz1M — Todo Goles Radio (@TodoGolesRadio) 17 de febrero de 2022

«Actes com aquest són lamentables, i les persones que en són responsables han d’atenir-se a les conseqüències. Per sort, no són habituals al nostre municipi, on totes les activitats es regeixen per la campanya Joc Net, dins i fora, i ens consta que tant entrenadors com famílies intenten inculcar valors d’esportivitat en totes les edats i disciplines», comenta el regidor d’Esports, Paúl Santos.

Per part seva, el club Nast Costa Isora ha emès un comunicat difós a les seves xarxes socials.