La Fiscalia de Barcelona ha encarregat als Mossos d’Esquadra la investigació oberta contra Josep Maria Bartomeu i altres persones arran de la denúncia presentada pel Barça, segons van confirmar a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, fonts coneixedores del cas. D’entrada, els agents hauran d’analitzar la documentació aportada pel club blaugrana i sol·licitar, si ho consideren necessari, des d’expedients fins a declaració de testimonis o d’encausats. La maquinària s’ha posat en marxa davant la possible existència, segons fonts del cas, de conductes que estan sota sospita i pels indicis que s’hagi comès algun delicte en algunes de les operacions denunciades.

Les indagacions se centren en el pagament de comissions per traspàs de futbolistes, entre els quals Antoine Griezmann i Malcom, abonaments d’honoraris considerats excessius a advocats, algun de vinculats a un jugador, l’Espai Barça, el possible fraccionament de pagaments i la creació d’empreses per formalitzar desemborsaments. El FC Barcelona, segons les mateixes fonts, s’ha ofert a la fiscalia per col·laborar en la investigació i aportar la documentació que s’estimi oportuna per aclarir les presumptes irregularitats. Al ser un tema econòmic, la denúncia l’ha assumit un fiscal especialista en aquest tipus de delictes. El termini inicial per investigar és de sis mesos, tot i que pot prorrogar-se.