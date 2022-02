Un pas enrere per fer-ne deu endavant. Així defineix Maverick Viñales el seu trànsit, iniciat la temporada passada, de Yamaha a Aprilia, equip amb el qual començarà el nou curs de Moto GP, en una entrevista amb l’agència EFE en la qual afirma tenir «bones sensacions». Tot explicant que la seva trajectòria estava «estancada» i que per això mateix «necessitava un canvi», recorda l’última temporada, ben tortuosa, que va iniciar guanyant a Qatar, sent segon després a Assen, però separant-se de Yamaha a l’agost després d’una polèmica cursa al Red Bull Ring d’Spielberg, a Àustria. «Va ser molt dur», rememora tot parlant d’uns mesos durant els quals se li van «treure les ganes de córrer».

Llavors va arribar Aprilia, equip amb el qual va disputar cinc curses i on té ganes de créixer, tot avisant que li espera un any «d’adaptació». «És un projecte que ve de baix i es poden fer coses molt boniques, com quan vaig córrer amb Suzuki», afegeix el pilot de Roses, amb motiu de la presentació de la sèrie documental MotoGP Unlimited, que estarà disponible a principis del mes de març a la plataforma Amazon Prime Video.

Viñales reconeix que «encara m’he d’acostumar i seguir fent quilòmetres» amb Aprilia, on comparteix entrenaments i curses amb Aleix Espargaró, amb qui manté una bona relació. «Sempre m’he portat molt bé amb ell», diu. I té coll avall que no té pas més pressió que no pas el seu company. «No em sento amb cap responsabilitat, sincerament. Sabem que aquest serà un any d’adaptació». Per tant, no es posa objectius. «És clar que si treballem bé i em sento còmode, els resultats arribaran. Però encara no em sento còmode, no estic al cent per cent, ni amb la moto ni tampoc amb les sensacions». Recorda també el canvi d’equip: «La meva trajectòria estava estancada i tenia moltes ganes d’un motor diferent. Pot ser un pas enrere, perquè és una moto que no estarà al davant ara mateix, però en el futur ho estarà. Serà un pas enrere per fer-ne deu endavant, n’estic al cent per cent segur». I deixa clar que, malgrat que les coses no li anaven bé, «mai» havia dubtat d’ell mateix. Les crítiques, cap a Yamaha: «Va ser quelcom difícil d’empassar, m’estaven frenant cada setmana».