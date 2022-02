Superat en tot al descans (23-36), el Joventut va reaccionar en els dos últims quarts però la seva revifalla no li va servir per classificar-se per a les semifinals de la Copa del Rei de bàsquet. Els badalonins, amb opcions fins al final, van acabar perdent amb el Lenovo Tenerife per una diferència mínima: 62-64. El Tenerife s’enfrontarà en una de les semifinals al Reial Madrid, que va derrotar el Río Breogán en un partit que es va resoldre en els darrers minuts (73-67).