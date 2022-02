El Bàsquet Girona en vol més. Després d’aconseguir el quart triomf consecutiu diumenge passat contra el Melilla (78-71), els de Jordi Sargatal intentaran allargar el seu bon moment i buscar el cinquè aquest vespre al pavelló de l’Almansa (19 h). D’arguments en tenen, i no pas pocs, perquè el tècnic disposarà de l’equip al complet amb Marc Gasol, que ja va disputar uns minuts en l’últim partit a Fontajau, i Maxi Fjellerup, que torna a estar disponible de forma reglamentària. A més a més, com que no hi ha hagut jornada intersetmanal, els gironins han tingut sis dies per preparar-se a consciència.

«Arribem amb moltes ganes. La setmana ens ha servit per recuperar energies i sumar jugadors. Som conscients que serà difícil a la pista de l’Almansa, però és un repte per seguir creixent. El rival intentarà que no puguem fer el nostre joc. Haurem d’acoblar bé tot els jugadors per mantenir el rendiment», explicava Sargatal. L’Almansa, amb un duel més que els gironins, és un rival directe a la classificació. Els manxecs són onzens amb 29 punts, un més que el Bàsquet Girona. «Hem d’anar a pel partit des de l’inici perquè és un equip amb molta rotació i punts a les mans. Tenen Bivia, Polanco... Anotadors que si els deixem entrar serà difícil aturar-los. Hem de marcar diferències des de les situacions defensives amb duresa i contundència», deia. L’Almansa recupera el base Josep Pérez. D’altra banda, l’aler Gerard Sevillano va comentar que «anímicament estem molt reforçats i positius». «La dinàmica és molt bona, hem tingut dies per preparar bé el partit i concentrar-nos. Estem contents de ser tot l’equip perquè en Marc aportarà garanties», va afegir. Sobre el rival, va dir que «tenim l’espina clavada de la primera volta» (van perdre 74-86).