El Bàsquet Girona ha sabut sobreposar-se a un endarreriment d'inici de partit de quaranta minuts a causa del trencament d'un taulell. En tot moment, els gironins han dominat el marcador excepte els primers minuts. No obstant això, el duel ha estat igualat en tot moment i gràcies a alguna ratxa de punts els gironins han pogut posar-se onze per sobre. Cal destacar l'actuació anotadora de la recent incorporació Fjellerup que s'ha adaptat a l'equip a la perfecció. Aquesta victòria fa que els gironins sumin la cinquena jornada seguida guanyant i es posin amb un balanç de 10 victòries i 10 derrotes. La pròxima setmana no hi ha jornada de Lliga, i el bàsquet tornarà el dia 6 a Fontajau contra el Càceres.