Derrota molt dura del Sarrià a la pista del Màlaga (39-20) en la penúltima jornada de la primera fase de la Divisió de Plata. De nou, Josep Espar ha comptat amb molt pocs efectius, només 12 (amb dos porters). Tret de l'inici, quan el conjunt gironí s'ha arribat a posar dos gols per sobre (2-4), no hi ha hagut color, i el conjunt andalús ha sumat una victòria aclaparadora.

Ja era complicat capgirar el marcador quan ha acabat la primera meitat (18-11), però les coses encara s'han posat molt més difícils quan el conjunt local, amb un parcial de 5-0 en els sis primers minuts de la segona meitat, s'ha posat dotze gols per sobre (23-11). A partir d'aquí, la UES no ha tingut res a fer i ha encaixat la derrota més dolorosa de la temporada davant un Màlaga que gairebé ha doblat els gols visitants.