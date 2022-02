Una victòria de més de 40 punts com la de Leganés és la millor manera de tornar després d’una aturada?

Sí, i a més amb sensacions desconegudes perquè per primera vegada teníem tota la plantilla. No ha sigut gens habitual que el tècnic pogués disposar de les 12 jugadores. Arribem a la part decisiva de la temporada amb bones sensacions i el futur el veiem amb optimisme, però hem de recordar d’on venim. Tenim tres americanes per dues posicions a l’Eurolliga, hem estat amb jugadores lesionades tot l’any, la Covid ens ha trencat la dinàmica dos cops... i amb l’ajornament del partit amb el Cadí encara no fem net.

Com recol·locaran els partits de lliga pendents?.

Hem d’esperar a veure on ens porta la trajectòria a Europa. Si passem als quarts de final de l’Eurolliga és una via, i si hem d’anar a jugar l’Eurocup, una altra.

Seguirà el partit de l’Schio avui a Turquia? Què li convé més a l’Uni, jugar l’Eurolliga o passar ara a l’Eurocup?

A nivell pràctic diria que gairebé seria millor anar a l’Eurocup perquè ens estalviaríem un desplaçament i una despesa important per anar a Ekaterimburg, amb poques possibilitats a nivell esportiu. L’Eurocup tindria molt més interès per a nosaltres, amb opcions d’arribar a la Final Four. Però acabar dels 8 primers de l’Eurolliga i anar a quarts per segon any consecutiu, havent hagut de superar tants obstacles, poca broma... Seria una manera de celebrar-ho amb el nostre públic amb la visita d’un dels millors equips del món com és l’Ekaterimburg a Fontajau. En tot cas no ens plantegem per res perdre amb el Landes. Sí que veuré el partit de l’Schio, i gairebé ens faria un favor si guanyés, i nosaltres passéssim a l’Eurocup encara que guanyéssim el darrer partit.

Quants abonats tenen? Han recuperat terreny perdut?

Curiosament a nivell de patrocinadors seguim en la nostra línia. Aquesta temporada hem entrat 40 noves empreses al projecte, gràcies a l’ajuda d’altres espònsors que ja teníem. Aquesta és la màgia de l’Uni, que ens ajuda a seguir creixent, que els nostres propis col·laboradors en ajuden a obrir d’altres portes. Cada vegada arribem a mes gent, i la gent cada vegada s’engresca més. A nivell de públic hem recuperat una part del que teníem el 2019, abans de la pandèmia, però no hem assolit la xifra de 2.500 abonats que era el nostre rècord. Ara no arribem a 2.200 i ens queda camí per fer. Però aquest moment, baixant de la sisena onada de la pandèmia, es raonable tenir aquesta situació. Els abonats han tingut molta generositat i molta paciència i ens han ajudat a passar el mal tràngol.

Julbe i Antoja han consolidat un bon tàndem tècnic?

Diria que sí. Del treball de l’staff tècnic, en general, el que podem dir es que ha fet una feina majúscula i no només a nivell de dur l’equip, sinó per com hem competit. Hem guanyat a les pistes de l’Avenida i del València, i també en camps importants de l’Eurolliga, i tot això amb les condicions que ens hem trobat per les lesions, a vegades amb 8 jugadores per afrontar els partits, i a vegades amb menys de 10 per fer els entrenaments. Han sigut condicions molt dolentes per a un equip professional. Ara, amb la plantilla al complert, el repte serà gestionar això, amb 12 jugadores.

A què aspira l’equip?

Som optimistes. Demanem que l’equip sigui competitiu, i ho és. Després l’esport professional a vegades és just i a vegades no, les coses es poden decidir per petits detalls, i més ara, amb tot marcat per la Covid.

Estan planificant el curs que ve? Pere Puig el planificarà?

Esperem que en Pere trigui molt a fer el pas al costat. De tant en tant diu que està a punt de deixar-ho, fruit del cansament, perquè no és cap professional, és un directiu que es deixa l’ànima en ajudar en el que pot, i és dur compaginar-ho amb la feina i les obligacions familiars. De moment no li fem cas i quan passi, que plegui, ja veurem com ho fem. En Pere de moment segueix aportant. Tenim una ajuda que treballa de manera desinteressada. No sé si en Pere farà la plantilla de la temporada que ve, però segur que continuarà vinculat al club i ens ajudarà a fer-la.

La relació amb el GEiEG és millorable?

El GEiEG és un referent per a nosaltres. A nivell esportiu però hem d’anar evolucionant. Aquest any ha quedat molt clar, no podem seguir així si el que es busca és que les jugadores de la base puguin anar al primer equip, que sumin i entrenin. Hem tingut la tempesta perfecta, amb tantes lesionades, i no ha funcionat. Segur que seurem i buscarem vies de col·laboració per resoldre els problemes i seguir junts més anys.

Quin és el problema?

Falta una mica d’uniformitat en tot el projecte de base. Per una part, l’Spar Girona competeix per la seva banda, i no té vinculació amb l’equip de Lliga Femenina. Un equip d’elit ha de tenir una base potent i poder disposar d’ella, i a la vegada poder aportar-hi coses. Nosaltres ens hem de beneficiar de la base, però també aportar-hi molt més als seus actius a través de la formació de jugadores.

Els ha agafat per sorpresa que el Bàsquet Girona hagi creat un equip 3x3 femení?

Per sorpresa no. En Marc (Gasol) ens ho va comunicar en persona. Però la junta de l’Uni no s’ho ha pres gens bé. Cada club és lliure de dur a terme el seu projecte, només faltaria, però la realitat que es mostra es que no hi ha ganes d’entesa ni col·laboració amb nosaltres més enllà del discurs de cara a la opinió pública. Sempre hem estat disposats a cercar amb ells vies de col·laboració pel bé del bàsquet gironí. Això del 3x3 demostra que no hi ha ganes d’entesa. Però no passa res, no necessitem, com passa en altres projectes d’esport femení, dependre de cap equip de futbol ni de cap ACB. No volem tampoc cap mecenes que ens pagui la festa. El poc o molt que tenim ens ho generem nosaltres amb l’ajuda de molts agents. Ens han molestat aquestes poques ganes de tenir en compte l’Uni en el cas del 3x3.

La relació és freda?

La relació s’està refredant. A mida que van elevant el nivell competitiu, i pel fet de compartir instal·lacions i trobar-nos en el dia a dia, cada un defensa els seus interessos legítims. A vegades costa arribar a acords, com per exemple quan coincidim a casa en partits. Al seu moment volíem plantejar un abonament conjunt. No ho vam poder arribar ni a parlar. El tarannà dels clubs és molt diferent. Nosaltres trepitgem de peus a terra, som humils i prou feina tenim per tirar endavant com per plantejar-nos fer un 3x3 femení.