La cinquena victòria seguida del Bàsquet Girona ja és aquí. Els gironins van vèncer a l’Almansa (87-93) i ara sí presenten candidatura a tot, començant pel play-off. El partit, però, va tenir un inici accidentat. Durant l’escalfament, un jugador de l’equip local va trencar el taulell després d’intentar una esmaixada. Personal del Poliesportiu Municipal d’Almansa van estar aproximadament mitja hora per canviar-lo per un de nou i, així, donar inici al partit.

Fjellerup (19 punts) va demostrar perquè era el millor jugador a Mallorca i que ha necessitat ben poc per adaptar-se; i Marc Gasol (19 més en 26 minuts) va tornar a sumar minuts i números de qualitat, per marcar diferències, en una tarda on els gironins van ser superiors, però on no van poder estar tranquils fins al final. L’esforç i la constància va ser que el resultat final fos de 87-93 per certificar la cinquena victòria seguida a Lliga.

Deixant de banda els factors extraesportius com l’inici del partit amb retard, el Bàsquet Girona va tenir una bona posada en escena de partit amb un parcial de 0-8 quan els locals volien ser dominadors (8-10). Tanmateix, la diferència en el marcador sempre era escassa. Polanco feia molt mal en jugades ofensives; el dominicà va anotar tretze punts en un primer quart que va tancar-se amb el 19-23. De la mà de Fjellerup, que demostra dia a dia que el seu fitxatge va ser un encert, els gironins van poder tenir un avantatge de deu punts al segon període. Quelcom que va durar poc. De la mà de Polanco, de nou, l’Almansa tornava a apropar-se fent que els minuts passessin sense que l’equip de Jordi Sargatal trobés la fórmula per trencar el partit. De fet, va fer aixecar al públic amb un triple sobre la botzina a la mitja part (41-44).

A poc a poc, el Bàsquet Girona va anar obrint l’escletxa i trencant la igualtat. Va costar, però gràcies a triples de Marc Gasol (3/5) i a una bona defensa l’avantatge de deu punts va retornar (62-72). Fins i tot, els onze punts de diferència es van veure quan restaven pocs minuts per acabar el partit. Però l’Almansa és un equip bregador i fins al darrer moment no va rendir-se. Els punts de Polanco feien encara molt de mal a un Bàsquet Girona que s’estancava en atac. Amb el ball de tirs lliures en els darrers minuts, la diferència rondava entre els set i quatre punts de marge, perquè els locals tampoc van trobar la manera d’acabar remuntant el partit.

El resultat final va ser de (87-93) fent que el Bàsquet Girona sumi la cinquena jornada seguida guanyant. La setmana que ve no hi ha jornada perquè la LEB Or s’atura pels partits de seleccions, i el bàsquet tornarà el dia 6 de març a Fontajau contra el Càceres. Amb l’al·licient de mirar amunt i somiar.