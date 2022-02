El Barça optarà avui a sumar la seva vint-i-setena Copa del Rei, i revalidar el títol aconseguit l’any passat, després de guanyar ahir a l’UCAM Múrcia (103-90) en les semifinals. Els de Sarunas Jasikevicius, però, van patir de valent per poder-se assegurar un lloc a la final d’aquesta nit (18:30h) davant el Madrid que va doblegar clarament al Tenerife (94-74) en l’altre semifinal.

Semblava que amb el 32-16 del primer període els blaugrana no tindrien problemes per segellar la victòria i la classificació per a la final. Van badar, perquè els murcians van retallar la diferència en arribar al descans (55-51) i en el tercer quart es van arribar a posar cinc punts per sobre (65-70). Però el Barça va reaccionar amb un parcial d’11-1 (78-73). Una embranzida que l’UCAM Múrcia va aturar un cop (78-78), però no dos perquè a l’equador de l’últim període els de Sarunas Jasikevicius ja havien posat terra de per mig (89-80), aquest cop, de forma definitiva i van arribar en els minuts finals amb el partit sentenciat per pensar ja en la final d’avui contra el Madrid.

Nicolás Laprovittola va ser el màxim anotador del Barça amb 19 punts. Mirotic (15), Kuric (14), Sanli (13) i Davis (12) també van superar les dues xifres.