L'Spar Girona afronta el vital partit de l'Eurolliga contra el Landes a Fontajau (20:15h) amb el dubte de Kennedy Burke. La nord-americana pateix un esquinç de turmell i, tot i que des del club afirmen que la lesió «no és de molta gravetat», la seva presència, a hores d'ara, està a l'aire. Tot i que hi havia la possibilitat de fer un canvi de fitxa, el de Burke per Michaela Onyenwere (que no ha jugat cap partit d'Eurolliga) el club no ha tramitat el canvi de jugadora americana. «Continuarem jugant amb les que ho hem fet fins ara», afirmava el director esportiu Pere Puig.

En cas de victòria, l'equip dirigit per Alfred Julbe es classificaria per segon any consecutiu pels quarts de final de la màxima competició europea. Sense dubte, una altra fita història pel club. «Volem guanyar» i «continuar sent un dels vuit millors clubs d'Europa per segon any consecutiu», sentenciava Puig.