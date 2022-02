El Barça fitxarà lateral esquerrà per al pròxim projecte esportiu amb total seguretat. El club blaugrana ja té una llista tancada de candidats, amb Gayà com a clara preferència. No obstant això, cal afegir-hi Angeliño. L’exjugador del Girona juga actualment al RB Leipzig d’Alemanya, on s’ha reivindicat, i ha sigut internacional amb Espanya.