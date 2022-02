El Barça visita el camp del València amb la necessitat de començar a traduir el bon joc en resultats positius de manera constant si el que vol és aconseguir el gran objectiu pel que queda de curs: classificar-se per a la propera edició de la Lliga de Campions. Els de Xavi Hernández van mostrar una bona imatge el dijous contra el Nàpols (1-1) en l’estrena a la Lliga Europa, però aquesta no es va veure plasmada en una victòria que permeti a l’equip tenir avantatge de cara a la tornada. Va fallar un altre cop incomptables ocasions davant la porteria contraria, sobretot un Ferran Torres que va acabar plorant per la frustració.

La situació va recordar la viscuda aquesta temporada en d’altres compromisos clau. Contra el Reial Madrid (2-3) a la Supercopa d’Espanya; o amb el Benfica (0-0) a la Lliga de Campions el Camp Nou. En tots dos el Barça també va oferir una bona imatge que no va anar en línia amb els resultats, el que el va dur a quedar eliminat en totes dues competicions. Ara, el conjunt blaugrana ha de fer un canvi de xip per afrontar un altre partit important, aquest cop de Lliga.

Així, tot el que no sigui tornar de Mestalla amb una victòria significarà complicar-se la vida de cara a aconseguir un objectiu primordial per al conjunt barcelonista, des del punt de vista esportiu, però alhora econòmic pels alts ingressos que suposa participar en la primera competició europea. La gran novetat serà el retorn de Ronald Araujo després de recuperar-se de la sobrecàrrega en el soli de la cama esquerra que va patir ara fa una setmana en el derbi amb l’Espanyol.

Aquesta és una notícia molt positiva perquè a Mestalla només hi arribava un altre central natural del primer equip, Èric Garcia. Tot i això Óscar Mingueza també podria ocupar aquesta posició. Gerard Piqué està sancionat per l’expulsió de l’últim partit, mentre que Clément Lenglet i Samuel Umtiti continuen recuperant-se de les seves respectives lesions. Les altres baixes en la convocatòria seran les de Sergi Roberto, Ansu Fati, Memphis Depay i Dani Alves, els tres primers per lesió i l’últim per sanció.

Les aspiracions del València

A mitja taula navega el conjunt de Pepe Bordalás que, tot i això, de guanyar avui tornaria a enganxar-se a la lluita per intentar classificar-se la temporada vinent per alguna competició europea. Rep el Barça i ho fa amb alguna baixa important, com ara la del porter Jasper Cillessen, que va ser operat. Tampoc hi serà el lateral dret Thierry Correia, que pateix un esquinç al genoll. El seu substitut serà Dimitri Foulquier.

En canvi, tornen a l’equip el lateral esquerre José Luis Gayà i a la convocatòria, i gairebé quatre mesos lesionat, el central Gabriel Paulista. En el seu cas, la llarga inactivitat fa complicat que pugui entrar a l’onze titular, encara que no està descartat. A la porteria, sembla que Bordalás apostarà per donar-li continuïtat a Giorgi Mamardashvili.