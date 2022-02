Ara que la maquinària propagandística de la Generalitat va a tot drap, amb mitjans públics al dictat i mitjans subvencionats venent les bondats d’uns Jocs Olímpics d’hivern que trinxarien el territori i tapant que serien coorganitzats amb el catalanòfob President d’Aragó. Sorprèn que la Generalitat Republicana li vulgui muntar una festa de blanqueig a Felip VI.

Sorprèn que aquells que han tingut, reiteradament, el mandat democràtic d’independitzar-se d’Espanya, i per no aconseguir, no han aconseguit ni una participació regular de les seleccions catalanes, ara destinin tants esforços econòmics i propagandístics a voler organitzar uns JJOO que a ulls de la mirada internacional seran espanyols.

Sorprèn que aquells que es van negar a la creació d’una Conselleria d’Esports, ni tan sols en una conselleria compartida, negant així el pes específic i transcendental que té l’esport al país, ara centrin la legislatura autonòmica en imposar uns JJOO d’hivern.

Sorprèn que l’arquitecte de la nova política esportiva del país, Raúl Romeva, pugui estar a favor d’uns Jocs que deixaran tantes seqüeles a nivell mediambiental, especulatiu i social, i no s’hi posicioni, públicament, en contra.

El que ja no sorprèn és que institucions que es fan dir esportives però que són clarament empresarials i polítiques (a més de clar color polític), com la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), que viu de sagnar l’esport base i amateur del País i de les ajudes i subvencions, que han monopolitzat, siguin els que al costat de l’IBEX espanyol reclamin tant insistentment i descaradament aquests JJOO.

No volen uns JJOO, no els volen. Ni els importa un rave… Volen construir les carreteres, volen construir les seus, volen els hotels, volen quedar-se després la gestió de centres en concursos astronòmics d’anys i panys. Perquè ni els importen els JJOO; només en volen els calers de les inversions.

Des d’una visió on, clarament, puc dir que tenim un govern que ha abandonat el teixit esportiu del país a la seva sort, un govern que segueix confonent esport amb el Barça, l’esport femení amb el Barça femení, on les úniques instal·lacions esportives que els interessen (mentre centenars del país cauen a trossos) són circuits i pistes d’esquí pròpies. Dic NO ALS JJOO espanyols en territori català, NO als JJOO del poder per trinxar el territori i NO ALS JJOO d’un govern que ni una Conselleria d’Esports ha volgut crear.