L’Olot tenia una de les visites més exigents de la temporada i va tornar a ensopegar, aquest cop contra el San Cristóbal que va saber ser pràctic i aprofitar les errades defensives dels garrotxins per anar ampliant l’avantatge al marcador. Al final del partit, un gol d’Enric Vallès va acabar de maquillar el resultat.

El partit va començar igualat, amb l’Olot sent protagonista i el San Cristóbal aguantant les envestides visitants. Ben aviat, Xumetra va poder avançar els garrotxins quan es plantava sol davant Arnau, però el xut va sortir fora. L’ocasió podria haver canviat el desenllaç del partit, però va ser el San Cristóbal el que va trobar el premi al 25. Mendoza va provar sort amb un xut centrat que Torra no va poder blocar i Poves amb la canya a punt no va desaprofitar el refús. El mateix Poves també aprofitaria una altra errada, en aquest cas de la defensa olotina per marcar el 0-2. Corria el minut 55 i els centrals de Carbó no es van entendre per allunyar el perill.

L’Olot en tot moment va intentar capgirar el marcador, però no va trobar l’encert que tenia el San Cristóbal. Ja a les acaballes, Abde va rebre una centrada al segon pal i amb temps per controlar la pilota i preparar el xut, va col·locar la pilota a l’esquadra esquerra de Torra. Poc abans del xiulet final, Enric Vallès va etzibar un potent xut des de 35 metres per marcar l’únic gol de l’Olot i igualar l’average amb els parroquials. Amb aquesta derrota els olotins continuaran una setmana més en primera posició a la Lliga. Tanmateix, cal afegir-hi que el Manresa es col·loca a només un punt gràcies a la seva victòria contra el Figueres.