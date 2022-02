Ferran Torres, l’ara davanter del Barcelona, va tornar ahir a trepitjar l’estadi de Mestalla i no va ser ben rebut per la que havia sigut la seva afició, un any i mig després de marxar de València. Durant la seva curta etapa com a futbolista del Manchester City, encara no havia tingut la possibilitat de tornar-hi.

Traspassar l’estiu del 2020 a canvi de 25 milions d’euros, més 12 en variables, el que no va agradar a bona part de l’afició del València van ser les formes a l’hora de marxar del club. Així se li va voler fer saber al jugador, que va ser xiulat cada cop que va tocar la pilota. Torres va ser titular i va jugar 71 minuts abans de ser substituït per Nico.