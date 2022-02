El Figueres continua sense aixecar cap i sense guanyar després de caure per la mínima (1-0) contra el Manresa. Un gol del local Moha quan restaven menys de cinc minuts per la mitja part va aigualir el retorn del golejador Urri dos mesos després de la luxació de colze que va patir.

Segon partit consecutiu que juga el Figueres contra algun dels equips immersos en la lluita per l’ascens. Entre setmana ho va fer contra l’Olot amb qui va perdre per la mínima al Municipal de Vilatenim. I, ahir, va repetir el mateix resultat, però, a domicili contra el segon classificat, el Manresa. A pesar de no tenir la possessió de la pilota i el domini del partit en els primers compassos, els homes de Moisés Hurtado van tenir més ocasions que el seu rival. Zaka, amb una opció molt clara, i Arimany amb un cop de cap van poder obrir el marcador. Si perdones, al final ho acabes pagant. I això és el que va passar quan Moha, al minut 41, va superar Jaime per posar l’1-0.

A la represa, Moisés Hurtado va introduir cames fresques per intentar capgirar el marcador o, almenys, empatar. Un d’ells va ser Urri que retornava a trepitjar un terreny de joc dos mesos després de la luxació al colze que va patir. En els darrers minuts, i amb més canvis, el Figueres va prémer l’accelerador. El domini, que va passar al bàndol visitant, va ser sinònim de més arribades amb perill. La més clara al minut 91 quan Marc Reñé va estar a punt de definir una gran jugada individual. No va tenir sort, igual que un Figueres que només ha sumat quatre punts en tot el 2022 i que és catorzè amb 21 punts.