El Costa Brava es va retrobar ahir amb la victòria, el millor antídot per somiar amb la permanència, ara per ara l’únic objectiu que l’equip blaugrana té a l’agenda. Amb gols de Nuha i Pere Martínez, es va imposar al Castelló en un matx marcat per l’expulsió del visitant Luna a l’inici de la segona meitat. Això, després de les intervencions miraculoses de Marcos Pérez durant el primer acte, que van servir per mantenir els d’Óscar Álvarez dins del partit.

Quan el Costa Brava va incorporar Nuha Marong al mercat d’hivern era del tot conscient que fitxava un corcó per a les defenses rivals. El Castelló ho va patir en primera persona. El davanter va forçar les dues targetes grogues que van provocar l’expulsió de Luna al minut 47, el que va aplanar el camí cap a la victòria. Això sí, l’equip va arribar viu fins aquell moment gràcies a un altre recital de reflexos del seu porter, Marcos. Perquè els de La Plana haurien pogut marxar al descans amb avantatge per més d’un gol de diferència si haguessin tingut una mica més d’encert en la definició. Al minut 20, Galas va iniciar l’allau en atac amb un potent xut a prop del pal. Salva Ruiz va topar amb Marcos en dues ocasions poca estona després. I el capità local fins i tot va treure un peu a Kandoussi per evitar el primer gol visitant vorejant la mitja hora. Després de l’expulsió de Luna, el Costa Brava es va trobar molt més còmode i va gaudir d’un segon temps més plàcid. Llavors van arribar les ocasions. Nuha va perdonar el primer en el 67. El seu xut el va treure sota pals Moyano. Dos minuts després ja no va fallar. Al segon pal, aprofitant una excel·lent centrada de Varela, va saltar tot sol per rematar amb el cap tot enviant la pilota a l’escaire. Veient que se li complicaven les coses, el tècnic del Castelló va sacsejar l’equip tot mirant de rescatar un punt però la bona defensa dels gironins va evitar un mal major. No era el dia dels orelluts, que es van quedar amb nou futbolistes a deu minuts del final. Es lesionava César, amb els canvis ja esgotats. I encara més: Mas va veure la vermella en l’afegit. Amb l’ambient tens i calent, i el Castelló amb vuit jugadors al damunt de la gespa, Pere Martínez va sentenciar. Els tres punts es van quedar a Palamós i el Costa Brava multiplica la seva esperança per salvar-se.