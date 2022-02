Kennedy Burke és dubte pel transcendental partit de dimecres contra el Landes

Tot està preparat perquè Fontajau torni a viure una altra nit màgica de bàsquet. L’Spar Girona té un compromís vital dimecres davant el Landes (20:15h) en l’últim partit de la fase de grups de l’Eurolliga. En cas de guanyar, el conjunt gironí es plantaria en els quarts de final per segon any consecutiu i seria, sense cap dubte, una altra fita històrica pel club. Però si dijous passat, en la contundent victòria a Leganés (59-100), Alfred Julbe va poder comptar amb totes les jugadores per primera vegada aquesta temporada, ara el tècnic badaloní té el dubte de Kennedy Burke.

La base nord-americana pateix un esquinç de turmell que fa que la seva presència dimecres contra el Landes no estigui confirmada. «No és de molta gravetat», va confirmar ahir el director esportiu del club Pere Puig. Segurament per això, no s’ha tramitat el canvi de fitxa de Burke per Michaela Onyenwere, que encara no ha jugat cap partit en l’Eurolliga. I és que les normes de la FIBA impedeixen que més dues jugadores no continentals estiguin inscrites. Des de principi de temporada, l’Uni té inscrites a Burke i Rebekah Gardner, perquè Onyenwere va arribar més tard i lesionada. Puig afirma que «continuarem jugant amb les que ho hem fet fins ara en l’Eurolliga».

Amb o sense Kennedy Burke l’Spar Girona afronta el partit davant el conjunt francès sabent que una victòria el classificarà pels quarts de final de l’Eurolliga. Dissabte es van fer bons els pronòstics i el Fenerbahçe va doblegar el Familia Schio. Per això, l’Uni té via lliure i en cas de victòria superaria al conjunt italià en la classificació per finalitzar el grup en quarta posició, amb vuit victòries. En cas de derrota, les gironines continuarien jugant un torneig continental, però ho farien en l’Eurocup.

Pere Puig va explicar que «volem guanyar», tot i que «encarem el partit sense pressió perquè tenim premi per les dues bandes». «Si guanyem estarem entre els vuit millors equips d’Europa», comenta i s’enfrontarien al totpoderós Ekaterinburg en els quarts de final de l’Eurolliga en un màxim de tres partits, amb el factor pista a favor de les russes, primeres del seu grup. Els partits es jugarien el 23 de febrer, el 2 de març i, si calgués, el 9 de març. En cas de perdre, però «estaríem a l’Eurocup que és una competició molt atractiva i que encararíem amb les màximes aspiracions», afirma. En el cas de jugar la segona competició continental l’Spar Girona començaria jugant els quarts de final on, de moment només està assegurada la presència del València Basket, que va eliminar al Polkowice polonès. Les altres tres eliminatòries, a anada i tornada, encara estan per decidir.